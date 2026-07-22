First Bancorp Aktie
WKN DE: A1C9RC / ISIN: PR3186727065
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22.07.2026 13:33:22
First BanCorp. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - First BanCorp. (FBP) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $96.154 million, or $0.62 per share. This compares with $80.180 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, First BanCorp. reported adjusted earnings of $96.154 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $229.131 million from $215.859 million last year.
First BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.154 Mln. vs. $80.180 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.50 last year. -Revenue: $229.131 Mln vs. $215.859 Mln last year.
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