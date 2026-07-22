First BanCorp. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - First BanCorp. (FBP) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $96.154 million, or $0.62 per share. This compares with $80.180 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, First BanCorp. reported adjusted earnings of $96.154 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.1% to $229.131 million from $215.859 million last year.

First BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.154 Mln. vs. $80.180 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.50 last year. -Revenue: $229.131 Mln vs. $215.859 Mln last year.