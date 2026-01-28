First Community CorpShs Aktie

First Community CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047

28.01.2026 16:10:03

First Community Corp Q4 Profit Rises

(RTTNews) - First Community Corp (FCCO) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $4.83 million, or $0.6203 per share. This compares with $4.23 million, or $0.5469 per share, last year.

Excluding items, First Community Corp reported adjusted earnings of $5.35 million or $0.6880 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.8% to $16.31 million from $13.85 million last year.

First Community Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.83 Mln. vs. $4.23 Mln. last year. -EPS: $0.6203 vs. $0.5469 last year. -Revenue: $16.31 Mln vs. $13.85 Mln last year.

Nachrichten zu First Community CorpShs

Analysen zu First Community CorpShs

