Flowco a Aktie
WKN DE: A40Z8Q / ISIN: US3429091081
|
11.08.2026 12:26:00
Flowco Holdings Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Flowco Holdings Inc. (FLOC) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $12.52 million, or $0.28 per share. This compares with $5.47 million, or $0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.1% to $235.86 million from $193.22 million last year.
Flowco Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.52 Mln. vs. $5.47 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.21 last year. -Revenue: $235.86 Mln vs. $193.22 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
|
10.08.26
|Ausblick: Flowco A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Flowco A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Flowco A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Flowco A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Flowco A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Flowco A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flowco Holdings Inc Registered Shs -A-
|22,33
|2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.