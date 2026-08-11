Flowco a Aktie

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WKN DE: A40Z8Q / ISIN: US3429091081

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11.08.2026 12:26:00

Flowco Holdings Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Flowco Holdings Inc. (FLOC) released a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $12.52 million, or $0.28 per share. This compares with $5.47 million, or $0.21 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 22.1% to $235.86 million from $193.22 million last year.

Flowco Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.52 Mln. vs. $5.47 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.21 last year. -Revenue: $235.86 Mln vs. $193.22 Mln last year.

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