Fluence Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Fluence Energy hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fluence Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fluence Energy 1,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 USD. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fluence Energy im vergangenen Geschäftsjahr 2,26 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fluence Energy 2,70 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at