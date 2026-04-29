FMC Corp. Q1 Loss Widens

(RTTNews) - FMC Corporation (FMC) on Wednesday reported a first-quarter net loss of $281.3 million or $2.25 per share, compared to a loss of $15.5 million or $0.12 per share last year.

First-quarter adjusted loss per share was $0.23, compared to an earnings per share of $0.18 last year.

First-quarter revenue was $758.6 million, down 4 percent from $791.4 million in the first quarter. First-quarter revenue, excluding India, was $762 million, down 4 percent versus the first quarter of 2025, which included India.