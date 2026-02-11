Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|
11.02.2026 06:32:32
For Swatch, the clock is ticking on strategy overhaul
It was once a pioneer of eye-catching and affordable plastic watchesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (I)
|
10.02.26
|Aktien Schweiz kaum verändert - Richemont und Swatch mit Gewinnen (Dow Jones)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aktien Schweiz etwas fester - Swatch mit Kurssprung (Dow Jones)
|
30.01.26
|Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Swatch shares jump on forecast of ‘very strong’ growth in 2026 (Financial Times)