Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
21.12.2025 15:31:30
Foreign buyers snap up cheap UK companies as dealmaking hits new high
Year saw 74% rise in takeovers of British groups by overseas bidders, data showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!