D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 00:15:00

Forget D-Wave Quantum: This Massive Cloud Leader Is Quietly Monetizing Quantum While Others Try to Sell a Dream

D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) has been one of the most visible names in commercial quantum computing and is already a revenue-generating business. The company is seeing increasing adoption of its quantum annealing systems for solving real-world optimization problems across industries.However, despite customer wins and expanding commercial deployments, revenues remain relatively small while profitability still appears distant, and valuation risks remain elevated.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu D-Wave Quantum

mehr Nachrichten