D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
26.02.2026 00:15:00
Forget D-Wave Quantum: This Massive Cloud Leader Is Quietly Monetizing Quantum While Others Try to Sell a Dream
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) has been one of the most visible names in commercial quantum computing and is already a revenue-generating business. The company is seeing increasing adoption of its quantum annealing systems for solving real-world optimization problems across industries.However, despite customer wins and expanding commercial deployments, revenues remain relatively small while profitability still appears distant, and valuation risks remain elevated.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
