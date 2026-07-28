Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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28.07.2026 11:22:00
Forget Micron Stock at $920 Per Share. Buy This Memory-Focused Artificial Intelligence (AI) ETF Instead.
Whether it's the fact that buying an individual share is stretching your purse strings or the belief that shares are poised to plunge after their recent rise, investors may recognize the allure of owning Micron Technology (NASDAQ: MU) stock but have reasons for not investing in it right now.But buying individual shares of Micron isn't the only route to gain exposure to the memory leader. There's actually an exchange-traded fund that targets leading memory stocks -- including Micron -- available right now for only about $50 a share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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