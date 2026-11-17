A month ago, Nvidia (NASDAQ:NVDA) was riding high as the dominant supplier of artificial intelligence (AI) chips. But wow, can things change fast in the stock market.

First, there was a sell-off in tech stocks, brought about by fears that spending was getting out of hand. Then the results of the midterm elections were seen to throw up roadblocks for data center approvals and construction. And finally, a scandal forced Nvidia founder Jensen Huang to resign, and investigators and Congress are probing the company's connections with a purported Chinese spy.

Now Nvidia is trading near $160, down 26% in the past month and 32% below its all-time high.

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