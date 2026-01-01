Recursion Pharmaceuticals a Aktie

Recursion Pharmaceuticals a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.01.2026 13:25:00

Forget Recursion Pharmaceuticals Stock. This Is a Much Better Buy.

Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX), a small-cap biotech company, has one claim to fame: It currently owns the largest artificial intelligence (AI) supercomputer in the pharmaceutical industry, which it is using to help accelerate the slow process of drug development. If successful, Recursion Pharmaceuticals could deliver outstanding returns to investors. However, there is arguably a far better -- and safer -- way for investors to profit from the potential revolution AI could bring in drug discovery, and that's to invest in Eli Lilly (NYSE: LLY).Image source: Getty Images.Recursion Pharmaceuticals utilizes a proprietary operating system (OS) and an AI-powered algorithm that continuously runs virtual experiments, testing compounds against a library of human genes to predict which ones are most likely to be effective in treating specific diseases. The biotech hopes that its strategy will help improve the success rate of compounds that enter human clinical trials, the majority of which never reach the market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- 0,00 0,00% Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen