Fortinet Aktie

Fortinet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 22:25:05

Fortinet, Inc. Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Fortinet, Inc. (FTNT) reported a profit for fourth quarter of $506.0 million

The company's earnings totaled $506.0 million, or $0.68 per share. This compares with $526.2 million, or $0.68 per share, last year.

Excluding items, Fortinet, Inc. reported adjusted earnings of $602.7 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.8% to $1.905 billion from $1.660 billion last year.

Fortinet, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $506.0 Mln. vs. $526.2 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.68 last year. -Revenue: $1.905 Bln vs. $1.660 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.59 To $ 0.63 Next quarter revenue guidance: $ 1.700 B To $ 1.760 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortinet Inc

mehr Nachrichten