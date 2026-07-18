WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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19.07.2026 01:19:20
France's Mbappe sets World Cup scoring record with 22 goals
Kylian Mbappe has moved past Lionel Messi on the all-time World Cup goal-scoring record in a spectacular match for third place. England won the game 6-4.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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