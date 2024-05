Freitagshandel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 5 073,14 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,338 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent fester bei 5 060,73 Punkten in den Handel, nach 5 054,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 060,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 080,78 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,09 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 000,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 715,87 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 306,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,21 Prozent auf 6,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 447,60 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 37,35 EUR), Bayer (+ 1,03 Prozent auf 28,99 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,03 Prozent auf 39,37 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-0,48 Prozent auf 176,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,13 Prozent auf 117,25 EUR), Stellantis (-0,12 Prozent auf 20,12 EUR), BMW (-0,10 Prozent auf 101,55 EUR) und Deutsche Börse (-0,05 Prozent auf 188,05 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 369 820 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 392,064 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at