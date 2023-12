Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Wenig Veränderung ist am Freitag in Europa zu beobachten.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 4 516,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,959 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 4 520,60 Punkte an der Kurstafel, nach 4 524,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 524,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 505,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,530 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 352,02 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 4 207,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 823,29 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 17,11 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 593,11 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,11 Prozent auf 15,34 EUR), BMW (+ 0,79 Prozent auf 100,34 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 184,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,79 EUR) und Stellantis (+ 0,59 Prozent auf 21,25 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-5,64 Prozent auf 183,46 EUR), Ferrari (-0,82 Prozent auf 305,82 EUR), Infineon (-0,78 Prozent auf 37,57 EUR), Siemens (-0,30 Prozent auf 167,98 EUR) und SAP SE (-0,12 Prozent auf 137,42 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 381 096 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 373,009 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,54 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

