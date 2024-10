Freitagshandel in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,63 Prozent höher bei 4 487,07 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,021 Prozent tiefer bei 4 457,81 Punkten in den Handel, nach 4 458,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 446,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 492,30 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 372,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 528,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 962,14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,93 Prozent auf 132,90 EUR), Siemens (+ 1,35 Prozent auf 185,84 EUR), Enel (+ 1,33 Prozent auf 7,06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 49,82 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,29 Prozent auf 519,20 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil GSK (-1,66 Prozent auf 14,80 GBP), BAT (-0,85 Prozent auf 26,77 GBP), BP (-0,34 Prozent auf 4,09 GBP), Deutsche Telekom (-0,22 Prozent auf 27,14 EUR) und BASF (-0,20 Prozent auf 47,24 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 248 002 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 469,459 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die Santander-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

