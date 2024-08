Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent stärker bei 18 328,85 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,724 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,290 Prozent auf 18 236,02 Punkte an der Kurstafel, nach 18 183,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 226,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 344,22 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 3,06 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 18 518,03 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 16.05.2024, mit 18 738,81 Punkten bewertet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, bei 15 789,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9,30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 10,37 Prozent auf 29,00 EUR), EON SE (+ 1,92 Prozent auf 12,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 461,30 EUR), Covestro (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 14,04 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Merck (-1,30 Prozent auf 167,55 EUR), adidas (-0,64 Prozent auf 217,00 EUR), Continental (-0,44 Prozent auf 59,24 EUR), Infineon (-0,36 Prozent auf 31,55 EUR) und Brenntag SE (-0,35 Prozent auf 63,24 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 456 644 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224,061 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at