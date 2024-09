Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt zum Start zurück

Am Freitag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 18 854,41 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 1,787 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,561 Prozent tiefer bei 18 895,82 Punkten, nach 19 002,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 900,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 854,18 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der DAX mit 18 357,52 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Stand von 18 254,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 781,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,43 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 044,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 32,52 EUR), Symrise (+ 0,75 Prozent auf 120,80 EUR), EON SE (+ 0,53 Prozent auf 13,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,51 Prozent auf 277,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,49 Prozent auf 490,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-7,29 Prozent auf 54,71 EUR), Porsche (-4,54 Prozent auf 65,64 EUR), BMW (-3,81 Prozent auf 73,24 EUR), adidas (-3,04 Prozent auf 220,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,03 Prozent auf 91,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 175 540 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 232,810 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

