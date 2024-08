Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 1,25 Prozent tiefer bei 17 836,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 782,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 991,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.07.2024, den Stand von 18 176,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 936,50 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, stand der LUS-DAX bei 15 984,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,52 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,66 Prozent auf 41,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,30 Prozent auf 132,30 EUR), EON SE (+ 0,20 Prozent auf 12,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 24,00 EUR) und Henkel vz (-0,10 Prozent auf 78,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-4,02 Prozent auf 29,85 EUR), Siemens Energy (-3,94 Prozent auf 25,10 EUR), Daimler Truck (-3,67 Prozent auf 33,33 EUR), Heidelberg Materials (-2,76 Prozent auf 91,60 EUR) und Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 483,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 819 400 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,491 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

