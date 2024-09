Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind

Am Freitag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,26 Prozent fester bei 18 611,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 661,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 527,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.08.2024, den Stand von 17 860,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 18 288,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 642,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,15 Prozent nach oben. Bei 18 993,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,08 Prozent auf 27,78 EUR), Zalando (+ 4,03 Prozent auf 22,21 EUR), Fresenius SE (+ 3,38 Prozent auf 34,83 EUR), Continental (+ 3,12 Prozent auf 53,52 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 92,52 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-0,69 Prozent auf 518,20 EUR), Sartorius vz (-0,53 Prozent auf 243,00 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,40 Prozent auf 129,98 EUR), Beiersdorf (-0,24 Prozent auf 126,30 EUR) und Siemens (-0,23 Prozent auf 163,92 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 457 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,791 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,44 Prozent.

