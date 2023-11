Freitagshandel in Frankfurt: MDAX legt letztendlich zu

Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 1,65 Prozent stärker bei 25 136,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 222,756 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,361 Prozent fester bei 24 819,24 Punkten, nach 24 729,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 369,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 819,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 25 296,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wurde der MDAX mit 27 936,10 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, lag der MDAX-Kurs bei 23 247,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,33 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 7,05 Prozent auf 7,53 EUR), TAG Immobilien (+ 4,74 Prozent auf 11,71 EUR), Delivery Hero (+ 4,50 Prozent auf 27,50 EUR), KION GROUP (+ 4,28 Prozent auf 31,20 EUR) und LEG Immobilien (+ 4,13 Prozent auf 67,14 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,54 Prozent auf 107,60 EUR), Talanx (-1,81 Prozent auf 59,65 EUR), TeamViewer (-1,49 Prozent auf 14,19 EUR), Scout24 (-1,47 Prozent auf 58,94 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,26 Prozent auf 39,16 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 13 521 431 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 15,636 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

