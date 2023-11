Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag legt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,22 Prozent auf 13 210,31 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,709 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,356 Prozent auf 13 097,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 051,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 272,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 095,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 3,01 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 17.10.2023, bei 12 728,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, lag der SDAX bei 13 010,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, erreichte der SDAX einen Stand von 12 303,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 6,08 Prozent auf 17,26 EUR), Aroundtown SA (+ 5,31 Prozent auf 2,26 EUR), Hypoport SE (+ 4,97 Prozent auf 139,30 EUR), Grand City Properties (+ 4,78 Prozent auf 9,43 EUR) und Salzgitter (+ 4,33 Prozent auf 27,98 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil AUTO1 (-5,54 Prozent auf 5,96 EUR), MorphoSys (-4,24 Prozent auf 22,36 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,20 Prozent auf 28,75 EUR), ZEAL Network SE (-1,09 Prozent auf 31,90 EUR) und pbb (-1,04 Prozent auf 6,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 283 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 9,640 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der pbb-Aktie zu erwarten.

