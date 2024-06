Freitagshandel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 8 146,86 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,563 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 163,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 163,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 178,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 112,93 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 14.05.2024, den Wert von 8 428,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 743,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 602,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,51 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 3,37 Prozent auf 1,40 GBP), Tesco (+ 2,55 Prozent auf 3,10 GBP), Sage (+ 2,47 Prozent auf 10,57 GBP), Airtel Africa (+ 2,33 Prozent auf 1,19 GBP) und Ocado Group (+ 1,77 Prozent auf 3,57 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-4,23 Prozent auf 9,80 GBP), Melrose Industries (-4,21 Prozent auf 6,01 GBP), BAE Systems (-3,47 Prozent auf 13,35 GBP), Rentokil Initial (-3,14 Prozent auf 4,47 GBP) und Intertek (-2,99 Prozent auf 47,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 140 997 835 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 229,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

