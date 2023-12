Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Freitag klettert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,02 Prozent auf 7 514,92 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 513,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 513,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 528,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 513,72 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,192 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 7 401,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 478,19 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 7 472,17 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,519 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 3,14 Prozent auf 2,99 GBP), Ocado Group (+ 2,41 Prozent auf 6,30 GBP), Burberry (+ 1,35 Prozent auf 15,01 GBP), Prudential (+ 1,26 Prozent auf 8,85 GBP) und Ashtead (+ 1,11 Prozent auf 49,39 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Anglo American (-6,32 Prozent auf 20,84 GBP), Imperial Brands (-2,13 Prozent auf 18,17 GBP), The Berkeley Group (-1,52 Prozent auf 48,65 GBP), Barratt Developments (-1,48 Prozent auf 5,34 GBP) und Taylor Wimpey (-1,15 Prozent auf 1,36 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 3 947 850 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 189,769 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at