Freitagshandel in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,69 Prozent leichter bei 43 428,02 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,152 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,870 Prozent auf 44 561,11 Punkte an der Kurstafel, nach 44 176,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 43 959,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 43 349,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 2,59 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.01.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 025,81 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 21.11.2024, den Stand von 43 870,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 612,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,44 Prozent nach oben. 45 054,36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 41 844,89 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,08 Prozent auf 89,50 USD), Coca-Cola (+ 1,87 Prozent auf 71,35 USD), Procter Gamble (+ 1,81 Prozent auf 170,23 USD), Amgen (+ 1,71 Prozent auf 303,01 USD) und Johnson Johnson (+ 1,64 Prozent auf 162,30 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-7,17 Prozent auf 466,42 USD), NVIDIA (-4,05 Prozent auf 134,43 USD), Amazon (-2,83 Prozent auf 216,58 USD), American Express (-2,78 Prozent auf 295,40 USD) und 3M (-2,75 Prozent auf 144,98 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 53 530 184 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,526 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at