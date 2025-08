Gewinne in New York: Dow Jones legt zu

Das macht der Dow Jones am Montag.

Um 20:03 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,10 Prozent auf 44 069,07 Punkte an. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17,771 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,443 Prozent auf 43 781,77 Punkte an der Kurstafel, nach 43 588,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 44 168,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 43 724,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 828,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 41 317,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 39 737,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,99 Prozent auf 178,92 USD), Microsoft (+ 2,55 Prozent auf 537,49 USD), Home Depot (+ 2,21 Prozent auf 328,85 EUR), 3M (+ 2,17 Prozent auf 147,55 USD) und Walt Disney (+ 2,02 Prozent auf 118,95 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amazon (-1,02 Prozent auf 212,56 USD), Chevron (-0,90 Prozent auf 150,04 USD), Nike (-0,16 Prozent auf 74,50 USD), Procter Gamble (-0,13 Prozent auf 150,45 USD) und Coca-Cola (-0,12 Prozent auf 68,78 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 662 700 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,662 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at