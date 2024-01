Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,63 Prozent auf 17 089,00 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent stärker bei 17 060,14 Punkten in den Handel, nach 16 982,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 089,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 041,85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 16 811,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 783,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 11 295,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,29 Prozent. Bei 17 089,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 2,46 Prozent auf 1 172,08 USD), Micron Technology (+ 2,22 Prozent auf 86,70 USD), Applied Materials (+ 2,16 Prozent auf 163,80 USD), QUALCOMM (+ 2,12 Prozent auf 148,37 USD) und MercadoLibre (+ 1,87 Prozent auf 1 692,99 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil JDcom (-2,32 Prozent auf 21,51 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,26 Prozent auf 21,65 USD), Dollar Tree (-1,74 Prozent auf 130,20 USD), Netflix (-1,66 Prozent auf 477,23 USD) und Warner Bros Discovery (-1,61 Prozent auf 10,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 516 653 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,660 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at