Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Am Freitag gibt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,01 Prozent auf 14 338,96 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,422 Prozent schwächer bei 14 279,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 339,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 338,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 264,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,20 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.11.2023, einen Stand von 13 650,41 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.09.2023, einen Stand von 13 761,53 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 11 082,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 38,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 5,83 Prozent auf 13,80 USD), Daktronics (+ 3,67 Prozent auf 8,75 USD), Harvard Bioscience (+ 3,35 Prozent auf 4,93 USD), EMCORE (+ 2,96 Prozent auf 0,47 USD) und Silicon Laboratories (+ 2,48 Prozent auf 120,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Allscripts Healthcare Solutions (-16,28 Prozent auf 10,54 USD), Anglo American (-13,79 Prozent auf 19,18 GBP), Comtech Telecommunications (-13,60 Prozent auf 10,80 USD), VOXX International A (-5,91 Prozent auf 10,51 USD) und SMC (-2,70 Prozent auf 70 390,00 JPY).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Anglo American-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 922 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,775 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,47 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

