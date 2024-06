Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich leichter

Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1,43 Prozent auf 3 578,95 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,220 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,067 Prozent höher bei 3 633,24 Punkten, nach 3 630,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 637,07 Punkte, das Tagestief hingegen 3 578,93 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 21.05.2024, den Stand von 3 775,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 483,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 130,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,80 EUR), Andritz (+ 0,17 Prozent auf 57,60 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 76,05 EUR), Telekom Austria (-0,22 Prozent auf 9,21 EUR) und UNIQA Insurance (-0,39 Prozent auf 7,72 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil IMMOFINANZ (-4,39 Prozent auf 22,85 EUR), Raiffeisen (-3,36 Prozent auf 16,40 EUR), BAWAG (-3,17 Prozent auf 58,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 21,54 EUR) und Erste Group Bank (-2,52 Prozent auf 43,25 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 794 968 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

