Frequency Holdings Aktie
ISIN: US98841L3087
|
11.09.2026 16:43:15
Frequency Electronics, ACV Auctions, HP And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
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09.08.26
|Ausblick: ACV Auctions A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: ACV Auctions A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: ACV Auctions A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Frequency Holdings Inc Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|ACV Auctions Inc Registered Shs -A-
|10,41
|44,18%
|Frequency Electronics Inc.Shs
|67,60
|27,67%
|Frequency Holdings Inc Registered Shs
|0,01
|-36,17%
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|52 400,00
|0,53%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|30,41
|7,91%
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