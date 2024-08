Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime zum Start des Freitagshandels steigen

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent fester bei 1 832,77 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 1 827,98 Punkten, nach 1 828,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 826,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 833,33 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,896 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 846,06 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Wert von 1 884,38 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.08.2023, den Stand von 1 570,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,93 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 23,97 Prozent auf 6,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR), PORR (+ 1,32 Prozent auf 13,78 EUR), Andritz (+ 0,96 Prozent auf 58,05 EUR) und Palfinger (+ 0,69 Prozent auf 22,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-1,18 Prozent auf 16,70 EUR), Rosenbauer (-1,18 Prozent auf 42,00 EUR), FACC (-0,83 Prozent auf 7,16 EUR), ZUMTOBEL (-0,70 Prozent auf 5,64 EUR) und Raiffeisen (-0,23 Prozent auf 17,13 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die BAWAG-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 824 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at