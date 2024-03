Freundlicher Handel: ATX notiert zum Handelsstart im Plus

Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 3 358,44 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,397 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,044 Prozent tiefer bei 3 351,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 353,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 363,73 Punkte, das Tagestief hingegen 3 351,52 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, notierte der ATX bei 3 387,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, lag der ATX bei 3 299,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 3 445,68 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,57 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 489,80 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,32 Prozent auf 17,61 EUR), Vienna Insurance (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 53,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,49 Prozent auf 40,65 EUR) und OMV (+ 0,42 Prozent auf 40,27 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,77 Prozent auf 112,20 EUR), Telekom Austria (-0,66 Prozent auf 7,55 EUR), Lenzing (-0,17 Prozent auf 29,60 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 30,05 EUR) und Wienerberger (-0,06 Prozent auf 32,30 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 19 628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 23,798 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

