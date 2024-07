Freundlicher Handel: ATX Prime bewegt sich im Plus

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,61 Prozent auf 1 841,90 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 1 830,80 Punkten, nach 1 830,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 830,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 843,14 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 854,04 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 1 781,47 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.07.2023, einen Wert von 1 609,83 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 2,66 Prozent auf 3,47 EUR), Erste Group Bank (+ 2,44 Prozent auf 46,25 EUR), Raiffeisen (+ 2,09 Prozent auf 17,10 EUR), voestalpine (+ 1,51 Prozent auf 25,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,36 Prozent auf 31,26 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Andritz (-2,66 Prozent auf 56,65 EUR), FACC (-2,48 Prozent auf 7,88 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,98 Prozent auf 8,92 EUR), Rosenbauer (-1,37 Prozent auf 36,00 EUR) und AMAG (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 765 373 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 26,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,09 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 10,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

