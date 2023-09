Freundlicher Handel: ATX Prime mit grünem Vorzeichen

Der ATX Prime performt am Freitag positiv.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,94 Prozent auf 1 605,37 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 590,37 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 590,41 Punkte).

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 605,93 Punkte, das Tagestief hingegen 1 590,37 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,579 Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der ATX Prime 1 595,65 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der ATX Prime auf 1 576,94 Punkte taxiert. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bei 1 341,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 1,37 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 6,07 Prozent auf 13,97 EUR), Lenzing (+ 3,76 Prozent auf 40,00 EUR), Palfinger (+ 3,16 Prozent auf 22,85 EUR), Semperit (+ 3,11 Prozent auf 17,24 EUR) und AMAG (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Addiko Bank (-0,78 Prozent auf 12,70 EUR), Marinomed Biotech (-0,74 Prozent auf 40,00 EUR), Frequentis (-0,71 Prozent auf 27,90 EUR), Flughafen Wien (-0,62 Prozent auf 48,00 EUR) und FACC (-0,49 Prozent auf 6,05 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 392 666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 27,046 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

