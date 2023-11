Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester

Letztendlich verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 1 649,60 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 1 635,99 Punkten in den Handel, nach 1 635,96 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 635,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 653,58 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 584,59 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 583,96 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Wert von 1 616,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,92 Prozent auf 26,16 EUR), Addiko Bank (+ 3,70 Prozent auf 14,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,39 Prozent auf 30,50 EUR), Lenzing (+ 3,28 Prozent auf 39,40 EUR) und PORR (+ 2,39 Prozent auf 12,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-2,01 Prozent auf 3,90 EUR), Vienna Insurance (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,32 Prozent auf 119,20 EUR), Marinomed Biotech (-0,82 Prozent auf 36,50 EUR) und OMV (-0,68 Prozent auf 42,51 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 492 137 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 28,940 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 10,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at