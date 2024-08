Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX steigen

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 24 853,58 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 246,198 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,111 Prozent leichter bei 24 741,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 769,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 24 739,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 866,80 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,137 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 343,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, lag der MDAX-Kurs bei 27 172,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wies der MDAX 27 011,95 Punkte auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,40 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Jungheinrich (+ 3,06 Prozent auf 28,92 EUR), Gerresheimer (+ 2,45 Prozent auf 100,30 EUR), thyssenkrupp (+ 2,23 Prozent auf 3,21 EUR), Aurubis (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR) und K+S (+ 1,42 Prozent auf 10,69 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil EVOTEC SE (-2,13 Prozent auf 5,52 EUR), HUGO BOSS (-1,20 Prozent auf 37,76 EUR), HOCHTIEF (-0,93 Prozent auf 107,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,83 Prozent auf 131,50 EUR) und Stabilus SE (-0,60 Prozent auf 41,55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 802 364 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,703 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,00 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at