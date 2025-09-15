Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Um 18:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,71 Prozent auf 24 262,18 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 24 178,60 Punkte an der Kurstafel, nach 24 092,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 269,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 173,14 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 712,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 21 631,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Wert von 19 514,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 24 269,80 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 6,45 Prozent auf 421,46 USD), ASML (+ 5,29 Prozent auf 856,92 USD), Intel (+ 3,97 Prozent auf 25,04 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,71 Prozent auf 249,73 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3,58 Prozent auf 250,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AstraZeneca (-2,65 Prozent auf 77,45 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,62 Prozent auf 322,75 USD), Gilead Sciences (-2,34 Prozent auf 111,87 USD), Airbnb (-2,06 Prozent auf 120,03 USD) und Intuitive Surgical (-1,94 Prozent auf 440,95 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 087 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,682 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7,17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

