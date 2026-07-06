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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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CAC 40 aktuell 06.07.2026 12:26:33

Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Plus

Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Plus

Das macht der CAC 40 am Montagmittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,11 Prozent fester bei 8 517,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,493 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,139 Prozent fester bei 8 519,86 Punkten in den Montagshandel, nach 8 508,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 510,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 561,38 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 218,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 962,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 7 696,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 186 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 244,664 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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