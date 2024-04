Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,69 Prozent im Plus bei 8 134,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 078,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 078,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 136,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 078,86 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 7 930,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 635,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 852,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,35 Prozent nach oben. Bei 8 136,52 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit NatWest Group (+ 6,11 Prozent auf 3,08 GBP), Anglo American (+ 4,55 Prozent auf 26,77 GBP), Ashtead (+ 4,24 Prozent auf 60,04 GBP), RS Group (+ 3,32 Prozent auf 7,32 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 3,24 Prozent auf 19,14 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen ConvaTec (-5,66 Prozent auf 2,60 GBP), Entain (-3,38 Prozent auf 7,82 GBP), Ocado Group (-2,68 Prozent auf 3,53 GBP), Beazley (-2,66 Prozent auf 6,41 GBP) und Associated British Foods (-1,94 Prozent auf 26,34 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 66 204 620 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,401 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at