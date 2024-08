Freundlicher Handel: DAX nachmittags im Aufwind

Am Donnerstag verbucht der DAX um 15:43 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,55 Prozent auf 18 162,68 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,714 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 17 977,81 Punkte an der Kurstafel, nach 17 885,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 909,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 185,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bewegte sich der DAX bei 18 590,89 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 15.05.2024, einen Stand von 18 869,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, lag der DAX noch bei 15 767,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,31 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,84 Prozent auf 31,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,37 Prozent auf 37,70 EUR), Deutsche Bank (+ 3,30 Prozent auf 13,82 EUR), Commerzbank (+ 3,21 Prozent auf 12,71 EUR) und Sartorius vz (+ 2,72 Prozent auf 241,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Henkel vz (-0,18 Prozent auf 78,46 EUR), EON SE (-0,08 Prozent auf 12,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 24,95 EUR), Fresenius SE (+ 0,25 Prozent auf 31,75 EUR) und Symrise (+ 0,27 Prozent auf 112,15 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 966 931 Aktien gehandelt. Mit 223,478 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at