Freundlicher Handel: DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt schicken den DAX am Dienstag erneut ins Plus.

Am Dienstag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 18 631,22 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,790 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,108 Prozent höher bei 18 637,20 Punkten, nach 18 617,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 622,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 643,56 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der DAX mit 18 417,55 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor drei Monaten, am 27.05.2024, bei 18 774,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 631,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,10 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Continental (+ 3,78 Prozent auf 62,08 EUR), Zalando (+ 0,92 Prozent auf 25,12 EUR), BASF (+ 0,71 Prozent auf 45,29 EUR), Brenntag SE (+ 0,68 Prozent auf 65,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,50 Prozent auf 38,48 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Daimler Truck (-2,08 Prozent auf 33,85 EUR), Siemens Energy (-0,63 Prozent auf 25,39 EUR), SAP SE (-0,46 Prozent auf 193,30 EUR), Sartorius vz (-0,45 Prozent auf 240,80 EUR) und Heidelberg Materials (-0,36 Prozent auf 93,78 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 185 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,191 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,84 Prozent gelockt.

