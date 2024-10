Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone

Das macht der Dow Jones am Mittag.

Um 18:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent höher bei 43 228,42 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,447 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,862 Prozent auf 42 706,49 Punkte an der Kurstafel, nach 43 077,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 43 119,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 43 289,76 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,999 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 41 606,18 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.07.2024, einen Stand von 41 198,08 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 33 997,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 14,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 43 289,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 7,62 Prozent auf 261,47 USD), Intel (+ 1,19 Prozent auf 22,58 USD), American Express (+ 1,07 Prozent auf 284,70 USD), Chevron (+ 0,92 Prozent auf 150,10 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,88 Prozent auf 225,60 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,38 Prozent auf 563,46 USD), Coca-Cola (-1,12 Prozent auf 69,78 USD), Home Depot (-0,73 Prozent auf 415,56 USD), Merck (-0,62 Prozent auf 109,73 USD) und 3M (-0,59 Prozent auf 135,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 525 997 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,277 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,13 Prozent.

