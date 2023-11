Freundlicher Handel: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1,47 Prozent auf 35 950,89 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,807 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,018 Prozent höher bei 35 436,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 35 430,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 35 970,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 35 592,22 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, den Stand von 32 928,96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, den Wert von 34 890,24 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 34 589,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 970,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 9,36 Prozent auf 251,90 USD), UnitedHealth (+ 3,36 Prozent auf 552,97 USD), Boeing (+ 3,21 Prozent auf 231,63 USD), American Express (+ 1,99 Prozent auf 170,77 USD) und Travelers (+ 1,79 Prozent auf 180,62 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-0,53 Prozent auf 44,70 USD), Walmart (-0,25 Prozent auf 155,69 USD), Chevron (-0,22 Prozent auf 143,60 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,20 Prozent auf 19,94 USD) und Nike (-0,09 Prozent auf 110,27 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 693 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,704 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at