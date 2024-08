Freundlicher Handel: Dow Jones notiert zum Start im Plus

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 40 894,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,657 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,023 Prozent tiefer bei 40 881,03 Punkten, nach 40 890,49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 40 856,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 41 026,64 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,549 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 415,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 671,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, stand der Dow Jones bei 34 288,83 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,43 Prozent zu. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 0,85 Prozent auf 75,88 USD), Salesforce (+ 0,64 Prozent auf 262,76 USD), Cisco (+ 0,57 Prozent auf 50,74 USD), Goldman Sachs (+ 0,41 Prozent auf 498,51 USD) und Amazon (+ 0,39 Prozent auf 180,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-1,21 Prozent auf 21,15 USD), Honeywell (-0,32 Prozent auf 200,77 USD), Amgen (-0,32 Prozent auf 328,10 USD), McDonalds (-0,15 Prozent auf 289,28 USD) und Home Depot (-0,13 Prozent auf 369,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 529 073 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,089 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

