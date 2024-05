Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester

Der Dow Jones macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,31 Prozent aufwärts auf 39 005,34 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,334 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,065 Prozent schwächer bei 38 858,94 Punkten, nach 38 884,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 008,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 814,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,627 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der Dow Jones mit 38 892,80 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.02.2024, den Stand von 38 726,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der Dow Jones bei 33 618,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,42 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 1,66 Prozent auf 48,07 USD), Amgen (+ 1,24 Prozent auf 304,01 USD), JPMorgan Chase (+ 1,18 Prozent auf 194,01 USD), Dow (+ 0,86 Prozent auf 58,86 USD) und IBM (+ 0,60 Prozent auf 169,39 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Intel (-2,77 Prozent auf 29,83 USD), Amazon (-0,87 Prozent auf 187,12 USD), Merck (-0,67 Prozent auf 129,50 USD), Nike (-0,58 Prozent auf 93,24 USD) und Home Depot (-0,52 Prozent auf 338,93 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 761 511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,860 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at