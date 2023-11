Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün

Um 09:12 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 4 180,21 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,578 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent höher bei 4 175,85 Punkten, nach 4 169,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 184,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 175,85 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 095,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Stand von 4 304,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 593,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 8,41 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. 3 802,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 2,32 Prozent auf 136,55 GBP), BMW (+ 2,07 Prozent auf 92,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,92 Prozent auf 104,96 EUR), Ferrari (+ 1,75 Prozent auf 308,10 EUR) und Stellantis (+ 1,23 Prozent auf 18,55 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-0,85 Prozent auf 129,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 379,70 EUR), UniCredit (-0,45 Prozent auf 23,39 EUR), Allianz (-0,29 Prozent auf 222,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,05 Prozent auf 37,76 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 235 761 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 337,252 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,14 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

