Freundlicher Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Der FTSE 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 10 148,85 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,814 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 143,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 143,44 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 125,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 184,90 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 645,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 502,35 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 6,72 Prozent auf 44,48 GBP), Antofagasta (+ 5,33 Prozent auf 37,75 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,55 Prozent auf 1,69 GBP), Segro (+ 3,07 Prozent auf 7,52 GBP) und Pershing Square (+ 2,11 Prozent auf 46,46 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-4,86 Prozent auf 31,29 GBP), Auto Trader Group (-3,41 Prozent auf 5,49 GBP), Experian (-3,20 Prozent auf 29,32 GBP), BT Group (-2,90 Prozent auf 1,83 GBP) und BAE Systems (-2,66 Prozent auf 19,73 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 68 021 529 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 243,663 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at