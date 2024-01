Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 7 744,21 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,385 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 721,52 Punkte an der Kurstafel, nach 7 721,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 713,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 744,55 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,142 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, mit 7 529,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 470,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der FTSE 100 7 554,09 Punkte auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 2,19 Prozent auf 10,07 GBP), GSK (+ 1,80 Prozent auf 15,06 GBP), Haleon (+ 1,23 Prozent auf 3,28 GBP), BAT (+ 1,22 Prozent auf 23,60 GBP) und Unilever (+ 1,18 Prozent auf 38,70 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-1,68 Prozent auf 7,27 GBP), Anglo American (-1,34 Prozent auf 19,42 GBP), Rentokil Initial (-1,34 Prozent auf 4,27 GBP), Fresnillo (-0,95 Prozent auf 5,66 GBP) und Glencore (-0,81 Prozent auf 4,65 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 289 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 192,830 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie an.

