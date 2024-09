Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,45 Prozent fester bei 41 579,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,894 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,580 Prozent auf 41 153,70 Punkte an der Kurstafel, nach 41 393,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 733,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41 435,17 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 16.08.2024, den Stand von 40 659,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 589,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 618,24 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,25 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 733,97 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 3,71 Prozent auf 20,39 USD), Cisco (+ 1,88 Prozent auf 50,74 USD), Merck (+ 1,80 Prozent auf 117,95 USD), Travelers (+ 1,69 Prozent auf 241,86 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,26 Prozent auf 206,89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-2,79 Prozent auf 216,29 USD), Boeing (-1,19 Prozent auf 154,91 USD), UnitedHealth (-0,87 Prozent auf 589,13 USD), Amazon (-0,85 Prozent auf 184,90 USD) und McDonalds (-0,45 Prozent auf 295,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 404 501 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

