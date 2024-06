Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,83 Prozent auf 4 925,77 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,224 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 4 894,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 928,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 894,13 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 074,34 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Stand von 5 000,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 343,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,15 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Schneider Electric (+ 1,53 Prozent auf 229,48 EUR), Ferrari (+ 1,40 Prozent auf 389,36 EUR), BNP Paribas (+ 1,36) Prozent auf 59,44 EUR), adidas (+ 1,30 Prozent auf 217,80 EUR) und Eni (+ 1,21 Prozent auf 14,09 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Danone (-3,41 Prozent auf 56,99 EUR), Sanofi (-0,66 Prozent auf 87,00 EUR), Santander (-0,59 Prozent auf 4,43 EUR), BMW (-0,27 Prozent auf 88,30 EUR) und Vivendi (-0,25 Prozent auf 9,82 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Santander-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 583 921 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 387,049 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

